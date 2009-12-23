Ющенко в Симферополе встретили акцией протеста

Более сотни активистов Коммунистической партии Украины и «Союза левых сил» участвуют в акции протеста возле здания русского драматического театра в Симферополе, где проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с интеллигенцией.

Протестующие скандируют: «Банду Ющенко - под суд!».

Они держат в руках транспаранты «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!».

До приезда главы государства правоохранители оттеснили участников акции от входа в театр.

Неподалеку от здания собралась группа сторонников ЮЩЕНКО с оранжевыми флагами.