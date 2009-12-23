Ющенко в Симферополе встретили акцией протеста
13:00, 23 декабря 2009Крым
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Пенсионеры кричали: «Под суд его!»
Более сотни активистов Коммунистической партии Украины и «Союза левых сил» участвуют в акции протеста возле здания русского драматического театра в Симферополе, где проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с интеллигенцией.
Протестующие скандируют: «Банду Ющенко - под суд!».
Они держат в руках транспаранты «Ющенко и его шайка объявили русским войну», «Нет оранжевым провокаторам. Да русско-украинскому Союзу!».
До приезда главы государства правоохранители оттеснили участников акции от входа в театр.
Неподалеку от здания собралась группа сторонников ЮЩЕНКО с оранжевыми флагами.
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