Госказначейство Украины забирает 20 миллионов у Крыма

Государственное казначейство Украины собирается незаконно изъять из бюджета Крыма 20 миллионов гривен, заявил председатель Верховной рады автономии Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Государственное казначейство Украины на основании приказа начальника подписало поручение нашему казначейству изъять 20 миллионов гривен из бюджета Крыма. Акцентирую внимание: это бюджетные деньги. Из бюджета автономии никто не имеет право изымать финансовые ресурсы, (кроме) как по решению суда…. Таких решений не поступало», - сказал крымский спикер.

ГРИЦЕНКО направил письмо генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку по превышению полномочий должностными лицами госказначейства и, если есть необходимость, возбудить уголовное дело.