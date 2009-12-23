Крымский парламент не собирается продлевать себе жизнь

Очередные выборы в Верховную Раду Крыма пройдут 30 мая 2010 года, вместе с выборами в местные советы в Украине, считает крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Формально сегодня, имея решение (Конституционного Суда), можно выборы назначить на 2011 год, с учетом закона о выборах, по которому избирались депутаты Верховной Рады Крыма… Мы не собираемся продлевать себе полномочия до 2011 года, мы будем проводить выборы в Верховную Раду Крыма вместе с выборами в местные советы - 30 мая 2010 года», - сказал ГРИЦЕНКО на пресс-конференции в Симферополе.

«Решение Конституционного Суда подтвердило исключительное право Верховной Рады Крыма назначать и определять дату проведения выборов в Верховную Раду Крыма», - напомнил он.

В сентябре 2008 года парламент Крыма принял постановление о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет.

В марте 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает внесение изменений в крымскую Конституцию в части продления срока полномочий депутатов ВР автономии, при этом оговаривается: изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики, то есть действие документа не распространяется на нынешний созыв.

В июне крымские депутаты обратились в КСУ с просьбой признать неконституционным решение ВР о назначении выборов в парламент автономии на 2010 год.

22 декабря Конституционный суд признал неконституционным определение года проведения выборов в законе об утверждении изменений в статью 22 Конституции автономии. По мнению КС, Верховная Рада Украины вмешалась в компетенцию крымского парламента.