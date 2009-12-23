Оппозиция помешала провести заседание крымского парламента

Депутаты партий «Союз» и «Русский блок», требующие отчета Совета министров Крыма о выполнении антикризисной программы, заблокировали трибуну и помешали проведению пленарного заседания Верховной Рады автономии.

Оппозиционеры растянули на трибуне транспарант «Нет отчета - нет работы».

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО, поздравив одного из депутатов с днем рождения и вручив ему цветы, закрыл сессию. Заседание продлилось не более двух минут.

ГРИЦЕНКО считает действия оппозиции попыткой дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Крыму. «Благодаря усилиям «Союза», «Гражданского актива Крыма», «Русского блока» и Русской общины Крыма, люди могут оказаться без заработных плат. Именно эта часть депутатского корпуса сорвала сегодня пленарное заседание, не дала возможность провести социально-значимые проекты решений», - сказал спикер на пресс-конференции.

Под стенами парламента прошел митинг нескольких сотен активистов, которые требовали от депутатов отчета правительства автономии и переименования Верховной Рады Крыма в Верховный Совет Крыма.