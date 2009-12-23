Мужчина подорвался в гараже

Что-то разбирал

33-летний мужчина доставлен в реанимацию после взрыва в собственном гараже в Алуште. Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 22 декабря. По предварительной информации, взрыв произошел при разборке «взрывоопасного предмета неустановленного образца». «Скорая помощь» отвезла пострадавшего в больницу. Расследование происшествия проводит горотдел милиции Алушты.

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