Мужчина подорвался в гараже

09:42, 23 декабря 2009
Крым
0

Что-то разбирал

33-летний мужчина доставлен в реанимацию после взрыва в собственном гараже в Алуште.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 22 декабря.

По предварительной информации, взрыв произошел при разборке «взрывоопасного предмета неустановленного образца».

«Скорая помощь» отвезла пострадавшего в больницу.

Расследование происшествия проводит горотдел милиции Алушты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter