Мужчина подорвался в гараже
09:42, 23 декабря 2009Крым
0
Что-то разбирал
33-летний мужчина доставлен в реанимацию после взрыва в собственном гараже в Алуште.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 22 декабря.
По предварительной информации, взрыв произошел при разборке «взрывоопасного предмета неустановленного образца».
«Скорая помощь» отвезла пострадавшего в больницу.
Расследование происшествия проводит горотдел милиции Алушты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter