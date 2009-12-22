В храмах Евпатории пройдут богослужения по жертвам взрыва

Поминальные богослужения по 27-ми погибшим при взрыве в многоквартирном пятиэтажном доме в Евпатории в минувшем году пройдут с 23 по 27 декабря в храмах города.

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года. Произошло частичное обрушение пятиэтажки, погибли 27 человек. В подвале дома хранились баллоны с газом.

Вечером в день трагедии возле дома, который пока до конца не разобран, состоится траурная церемония с участием духовенства, руководства города и общественности. «По согласованию с Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем здесь пройдет панихида с участием всех священников Евпаторийского благочиния», - уточняют в организационном комитете траурной акции.

В ноябре 2009 года Симферопольский райсуд согласился с версией следствия о взрыве газа и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы, сварщика приговорил к 8-ми годам заключения. Коммунальщики подали апелляцию.