Президент России назначил Парад Победы в Севастополе

Черноморский Флот Российской Федерации 9 мая 2010 года в Севастополе намерен принять участие во всероссийском параде по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН.

«Естественно, парад будет готовиться силами и средствами Черноморского Флота Министерство обороны РФ, который располагается в Севастополе. Безусловно, украинские власти будут проинформированы о всех подготовительных мероприятиях, и мы надеемся на самое тесное сотрудничество», - сказал КОЖИН сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент УНИАН.

Он высказал уверенность, что, даже учитывая определенные сложности в отношениях двух стран, День Победы будет отпразднован совместно.

«Этот день настолько святой, настолько единый для всех, что ни у кого даже в мыслях не должно появиться желания как-то его омрачить... Это наша общая победа, и Украина первая приняла удар на себя, и для нее это такой же святой день, как для всей России, для всех стран бывшего Советского Союза», - сказал КОЖИН.

Ссогласно решению Президента РФ, общероссийский парад победы пройдет 9 мая 2010 года в 10.00 мск. «Это значит, что одномоментно в 10 утра по московскому времени полномасштабные парады победы пройдут во всех городах-героях РФ, а именно: Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Мурманск, Новороссийск, Тула, Севастополь», - сказал КОЖИН.

По его словам, планируется пригласить всех участников войны на празднования 65-й годовщине Победы. Он добавил, что на центральных площадях будет остановлены специальные трибуны для гостей и ветеранов, а также большие светодиодные экраны, на которых можно будет увидеть обращение Президента РФ и парад в Москве.