Крымским татарам передали рассекреченные материалы

601 копию рассекреченных материалов из истории крымских татар передала служба безопасности Украины крымскотатарскому меджлису, сообщила пресс-служба организации.

Лидер меджлиса получил от начальника крымского управления СБУ «огромный том» с переплетенными копиями «Протоколов заседания крымского парламента - Курултая - от 8 декабря 1917 года».

«Свет увидит свыше одной тысячи страниц протоколов заседания расстрелянных советской властью членов Курултая», - сказал руководитель меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Он предположил, что при переводе и работе над этими документами будет сформирован терминологический словарь. «Безусловно, эти материалы являются важным вкладом в крымскотатарскую историографию», - отметил ДЖЕМИЛЕВ.

«На протяжении долгих лет подобные документы держались в строжайшем секрете от общественности, но сегодня они послужат в качестве бесценных источников при познании нашей недавней трагической истории», - заявили в пресс-службе меджлиса.