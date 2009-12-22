Из ряда вон выходящее событие произошло у троллейбусников

Движение троллейбусов в районе Профессорского уголка (Большая Алушта) остановлено из-за кражи 245-ти метров контактной электросети. Медный провод неизвестные срезали сегодня ночью.

«Последний такой случай у нас был чуть ли не десять лет назад. Это из ряда вон выходящее событие!», - заявил по телефону корреспонденту УНИАН генеральный директор предприятия «Крымтроллейбус» Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ.

У «Крымтроллейбуса» нет целого провода такой длины. «Мы сейчас собираем провод из кусков», - сказал руководитель предприятия.

Восстановительные работы запланированы на среду. «Сегодня движение в Профессорский уголок мы не восстановили, завтра с утра движение тоже восстановлено не будет», - сказал КОСМАЧЕВСКИЙ.

В Профессорский уголок троллейбус ходит нечасто. «Там один маршрут, троллейбус ходит раз в полчаса. Профессорский уголок, место отдыха, в зимнее время не загружен», - отметил КОСМАЧЕВСКИЙ.

«Крымтроллейбус» обратился в правоохранительные органы. «Мы написали и в милицию, и в прокуратуру. Надеюсь, что уголовное дело будет возбуждено, и найдут этих людей. Девать-то особо демонтированный провод некуда, кроме как, сдавать в нелегальные пункты приема металла. А все эти пункты металла давно стоят на учете в соответствующих органах», - сказал КОСМАЧЕВСКИЙ.

Инцидент заставил предприятие подумать о разработке мер защиты.

Справка УНИАН. Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад.

Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находится 309 троллейбусов, из них на ходу 140.