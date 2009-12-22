В 4 раза больше работников уволили в 2009 году в Севастополе

В Севастополе с начала года в связи с сокращением уволено 3 тыс. 409 человек, что в четыре с лишним раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Среди сокращенных работников преобладает гражданский персонал подразделений Черноморского флота Российской Федерации - 2 тыс. 225 чел. (65,3%).

Предупреждены о возможном сокращении 14,1 тыс. работников, из них 10,7 тыс. чел. или 75,9% - гражданский персонал подразделений ЧФ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цифры исполняющий обязанности директора городского центра занятости Александр ШАПИРО привел сегодня на брифинге по итогам 11 месяцев.

С января по ноябрь значительно уменьшилась потребность предприятий в рабочей силе. В базе данных городского центра занятости с начала 2009 года было 16,0 тыс. вакансий. Укомплектовано при содействии центра занятости 7,3 тыс. вакансий (45,7%). Значительная часть вакантных мест остается незаполненными из-за несоответствия профессионально-квалификационных характеристик претендентов на рабочие места требованиям работодателей.

По информации ШАПИРО, актуальными на 21 декабря текущего года оставались 1 тыс.176 вакансий. На одно свободное рабочее место в среднем по городу претендовало 1,5 чел., в том числе на должности специалистов и служащих - 3,1 чел. на место. Каждая третья вакансия ориентирована на специалистов и служащих, каждая пятая предполагает неквалифицированный труд, 46,4% вакансий - для квалифицированных рабочих. Среди предлагаемых работодателями вакансий 92% - с заработной платой не выше средней по городу, и лишь 5,8% вакансий предлагалась заработная плата выше средней городской. В целом средний размер заработной платы в расчете на вакансию составил 1 тыс. 121 грн. (58,6% от уровня средней заработной платы в городе).

В январе-декабре 2009 года в городе создано 7 тыс. 839 новых рабочих мест, ликвидировано - 8 тыс. 115 рабочих мест.