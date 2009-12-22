Сыну депутата тюрьма не грозит

Апелляционный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы прокуратуры и отца погибшей мотоциклистки, оставив без изменений приговор Железнодорожного райсуда Симферополя в отношении сына депутата Симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил Валерий ЮРЧЕНКО, адвокат Александра ГОППЕ - отца девушки.

Суд не пояснил причину отказа в удовлетворении жалоб. Обоснования апелляционная инстанция направит в Железнодорожный райсуд, защитник сможет получить документы, ориентировочно, в середине января 2010 года.

Затем решение суда можно будет еще раз обжаловать, но уже в Верховном Суде Украины. «Желание (обратиться в ВСУ) есть, конечно», - сказал ГОППЕ по телефону УНИАН.

Отец девушки уточнил, что требовал в суде справедливого наказания для ФАЙНГОЛЬДА и выплаты компенсации в полном объеме.

Ночью 16 сентября 2008 года в Симферополе произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. После удара Bentley совершил столкновение с двумя машинами, а Suzuki отбросило на еще один автомобиль. Мотоциклистка скончалась на месте ДТП. Как установили эксперты, Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.

6 ноября 2009 года Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил ФАЙНГОЛЬДА к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года. Суд признал обоюдную форму вины участников аварии.

Бывший муж Анны Мишуткиной Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится ее несовершеннолетняя дочь, получил от ФАЙНГОЛЬДА 500 тыс. грн. и не имеет к нему претензий.

Отец А.Мишуткиной требовал выплатить ему 500 тыс. грн. компенсации морального вреда. От ФАЙНГОЛЬДА ГОППЕ получил в совокупности 125 тыс. грн. Суд отказал ему в удовлетворении иска о взыскании компенсации.