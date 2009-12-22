Только Бог знает дату выборов в совет Крыма, говорит вице-спикер

Заместитель председателя Верховной Рады Крыма Михаил БАХАРЕВ прогнозирует дискуссию среди крымских депутатов относительно даты выборов в парламент автономии.

«Одно понятно из этого решения на сегодня: назначение выборов на 2010 год Верховным Советом Украины признано неконституционным. Дату выборов может определять только Верховный Совет Крыма, но мы, собственно, говорили это и раньше», - сказал БАХАРЕВ на пресс-конференции в Симферополе, комментируя решение Конституционного Суда, который признал неконституционным определение года проведения выборов в крымский парламент Верховной Радой Украины.

На вопрос, когда будут выборы, вице-спикер ответил: «Один Господь Бог знает. Будет Верховный Совет (АРК) определяться. Наверное, будет непростое решение. Будем обсуждать».

В сентябре 2008 года парламент Крыма принял постановление о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет.

В марте 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает внесение изменений в крымскую Конституцию в части продления срока полномочий депутатов ВР автономии, при этом оговаривается: изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики, то есть действие документа не распространяется на нынешний созыв.

В июне крымские депутаты обратились в КСУ с просьбой признать неконституционным решение ВР о назначении выборов в парламент автономии на 2010 год.

22 декабря Конституционный суд признал неконституционным определение года проведения выборов в законе об утверждении изменений в статью 22 Конституции автономии. По мнению КС, Верховная Рада Украины вмешалась в компетенцию крымского парламента.