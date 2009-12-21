Два севастопольца переплыли пролив Дарданеллы

Два севастопольца - марафонец Олег СОФЯНИК и журналист Роман ЧЕРНЕНКО - 20 декабря переплыли пролив Дарданеллы (Турция) из Азии в Европу при температуре воды 12 градусов, сообщил председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ.

Спортсмены стартовали в 14.40 восточнее города Чанаккале. За 39 минут пловцы преодолели 2,2 километра и финишировали в бухте восточнее посёлка Иджибат. На дистанции им помогал попутный юго-западный ветер. Заплыв посвящался покровителю моряков Святому Николаю.

Изначально севастопольцы планировали преодолеть Дарданеллы 19 декабря, но им помешал ураган с ливнем, разразившийся в районе пролива. "Ветер был настолько сильным, что в Чанаккале упал минарет, несколько человек погибли от наводнения. В связи с этим пловцы решили совершить заплыв в Эгейском море, где ветра не было", - отметил СИНЯВСКИЙ.

13 ноября эти пловцы переплыли пролив Босфор (Турция) из Европы в Азию, преодолев 1 км за 17,5 минут при температуре воды 10 градусов.

25 ноября они в 13-градусной воде переплыли Севастопольскую бухту (1,9 км) за 45 минут.