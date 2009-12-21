Президент собрался в Севастополь

Встреча с интеллигентами запланирована на среду...

23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Крым и Севастополь, сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на брифинге в понедельник. Глава государства примет участие в открытии первой очереди севастопольского Института банковского дела Украинской академии банковского дела Нацбанка. Также ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

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