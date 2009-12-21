Украинские производители игристых вин намерены создать ассоциацию, сообщил УНИАН заместитель директора по продажам и маркетингу Киевского завода шампанских вин «Столичный» Юрий НАУМЧУК.

По предварительным данным, в ассоциацию войдут Киевский завод шампанских вин «Столичный», завод шампанских вин «Новый свет», Артемовский завод шампанский вин Artyomovsk Winery, ЗАО «Одессавинпром», Одесский завод шампанских вин, агрофирма «Золотая балка», Черкасский ликеро-водочный завод, Севастопольский завод шампанских вин и Феодосийский винзавод.

НАУМЧУК сообщил, что ассоциация - это общественная организация, цель которой - защита потребителя и повышение культуры потребления игристых вин.

По его словам, руководитель ассоциации будет избираться на один год, и на сегодня эту должность займет представитель завода «Французский бульвар».