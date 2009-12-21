Волгограду – имя Сталина: коммунисты начали сбор подписей

Коммунисты Крыма объявили о начале сбора подписей под обращением к властям Волгограда вернуть российскому городу имя Сталина.

"Мы просим Волгоградскую областную и городскую думу, а также администрацию Волгоградской области предпринять предусмотренные российским законодательством юридические действия, направленные на возвращение городу-герою имени Сталина и призываем жителей области поддержать нашу просьбу", - говорится в обращении, которое предлагается подписать крымчанам.

В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград. В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.

По мнению авторов обращения, достижениям и ошибкам эпохи, связанной с именем Сталина, должна быть дана взвешенная оценка. "Коллективизация, индустриализация страны, ликвидация безграмотности, культурная революция стали той прочной основой, благодаря которой советский народ разгромил фашизм и сохранил собственную цивилизацию и культуру. Имя Сталина должно быть начертано на карте планеты. И крайне важно, чтобы это имя вновь носил ваш город (Волгоград), овеянный боевой и трудовой славой. Это станет противопоставлением клевете на советское государство и очернению нашего общего прошлого", - сказано в обращении.

21 декабря 2009 года отмечается 130-летний юбилей Иосифа Сталина.

Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили) родился 21 (9) декабря в Грузии. По другим данным, 6 декабря 1878 года.

"В декабре (1922 года) секретарь Сталина Товстуха заполняет за него новую анкету, где проставляет измененный год его рождения - 1879-й. И новое число - 21 декабря. С тех пор наш герой избегает сам заполнять анкеты. За него их заполняют секретари. Они своей рукой ставят вымышленную дату", - пишет историк Эдвард РАДЗИНСКИЙ в книге "Сталин. Жизнь и смерть".