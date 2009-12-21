Экипаж севшего на мель судна эвакуирован

Экипаж севшего на мель в реке Дунай украинского судна «Корсунь» в понедельник эвакуирован на борт ильичевского буксира «Титан», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В ближайшее время моряков доставят на берег.

Идет подготовка к буксировке теплохода, информирует министерство.

Судно «Корсунь», владельцем которого является севастопольская компания «ГолдАен Фиш», с 12-ю членами экипажа сел на мель 20 декабря возле устья Старостамбульского. Теплоход следовал без груза из молдавского порта в Турцию.