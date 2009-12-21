Экипаж севшего на мель судна эвакуирован
15:05, 21 декабря 2009Крым
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Моряков забрал буксир
Экипаж севшего на мель в реке Дунай украинского судна «Корсунь» в понедельник эвакуирован на борт ильичевского буксира «Титан», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.
В ближайшее время моряков доставят на берег.
Идет подготовка к буксировке теплохода, информирует министерство.
Судно «Корсунь», владельцем которого является севастопольская компания «ГолдАен Фиш», с 12-ю членами экипажа сел на мель 20 декабря возле устья Старостамбульского. Теплоход следовал без груза из молдавского порта в Турцию.
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