Ющенко собрался в Крым
14:56, 21 декабря 2009Крым
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23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Крым и Севастополь, сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на брифинге в понедельник.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства примет участие в открытии первой очереди Севастопольского Института банковского дела Украинской академии банковского дела Нацбанка.
После этого он проведет встречу с представителями интеллигенции региона.
На 24 декабря запланирована поездка ЮЩЕНКО в Днепропетровскую область.
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