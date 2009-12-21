Ющенко собрался в Крым

23 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует посетить Крым и Севастополь, сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на брифинге в понедельник.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства примет участие в открытии первой очереди Севастопольского Института банковского дела Украинской академии банковского дела Нацбанка.

После этого он проведет встречу с представителями интеллигенции региона.

На 24 декабря запланирована поездка ЮЩЕНКО в Днепропетровскую область.