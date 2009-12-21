Москаль поступил как шулер, считает вице-спикер

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ обратится к спикеру Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой ускорить направление повторного представления в суд относительно совмещения Геннадием МОСКАЛЕМ работы в парламенте и милиции.

«Я надеюсь, что сегодня Владимир Михайлович будет в стенах Верховной Рады. Я поинтересуюсь: если представление это есть, то есть, а если нет, то попрошу, чтобы он не откладывал этот вопрос», - сказал ЛАВРИНОВИЧ сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

«Все увидели примитивную работу МОСКАЛЯ... Если человек работает на действующих должностях во внутренних органах (в должности заместителя министра внутренних дел - начальника милиции Крыма) и демонстрирует такое шулерство, это недопустимо. Уволиться на полдня для того, чтобы занести документы и показать, что он уже уволен, что нет юридических оснований для прекращения полномочий народного депутата, а после того, как суд закрыл дело, через несколько часов восстановиться на работе», - сказал первый вице-спикер.

По словам ЛАВРИНОВИЧА, это не подобает не только депутату, но и работнику правоохранительных органов.