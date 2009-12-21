Евпатория почтит память 27 погибших при взрыве дома

24 декабря, спустя год после унесшего жизни 27-ми человек взрыва в пятиэтажном многоквартирном доме, пройдет траурное мероприятие в Евпатории.

«Мероприятие решили провести возле дома, который до конца пока не разобран. Оно состоится вечером - в то время, когда произошла катастрофа», - сообщила по телефону УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

«Будут фотографии погибших людей, минута молчания, панихида. Придут студенты, представители городских властей, те, кто жили в этом доме, и все, кто захочет», - сказала ГАРМАШОВА.

Кроме того, горожане могут почтить память погибших в течение дня. «Думаю, многие евпаторийцы будут идти к дому: кто-то цветы возлагать, кто-то с игрушками - при взрыве погибли несколько детей, кто-то свечи ставить», - отметила руководитель пресс-службы.

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года, произошло частичное обрушение пятиэтажки, погибли 27 человек. В подвале дома хранились баллоны с газом.

В мае 2009 года прокуратура направила в суд материалы расследования.

В ноябре Симферопольский райсуд согласился с версией следствия о взрыве газа и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы, сварщика приговорил к 8-ми годам заключения.

Коммунальщики подали апелляцию.