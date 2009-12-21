Грач просит Раду поддержать антинацистскую резолюцию ООН

Депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ (фракция Компартии) призывает коллег по парламенту поддержать принятую большинством голосов на заседании Генассамблеи ООН резолюцию, осуждающую прославление нацистских организаций.

«Предлагаю всем народным депутатам Украины выступить в поддержку обращения Генеральной ассамблеи ООН, призвавшей по инициативе Российской Федерации все государства, входящие в Организацию Объединенных Наций, а значит и нас с вами, принять меры для прекращения героизации нацизма и его пособников, сноса памятников борцам с нацизмом», - говорится в распространенном сегодня заявлении парламентария.

ГРАЧ обращается к депутатам с просьбой выразить протест в адрес украинской делегации, которая в числе других стран воздержалась при голосовании за проект резолюции. «Народные депутаты Украины должны искупить вину этой украинской делегации перед народом Украины и, чтобы позорное пятно не падало на весь народ, сами должны, пусть не юридически, а хотя бы политически, отдать 300 голосов за резолюцию», - заявляет лидер крымских коммунистов.

Он также призывает пересмотреть состав украинской делегации. «Нужно потребовать отзыва делегации, как скомпрометировавшей страну, для пересмотра ее состава», - отмечает ГРАЧ.

18 декабря за резолюцию «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 127 делегаций, воздержались - 54, против выступили Соединенные Штаты. В числе воздержавшихся при голосовании были делегации Грузии, Украины, Эстонии и Латвии.

Резолюция Генассамблеи, в частности, «выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе, путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движение и неонацизма».