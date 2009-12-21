Автобус убил пешехода
09:59, 21 декабря 2009Крым
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Трагедия близ Симферополя
Пешеход погиб под колесами автобуса неподалеку от Симферополя, сообщила в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
"Водитель автобуса "Фольксваген" совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть", - говорится в сообщении.
Трагедия произошла в воскресенье.
Погиб мужчина, личность которого устанавливается. На вид ему 55-60 лет.
Три пешехода получили травмы на крымских дорогах за сутки.
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