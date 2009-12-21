Автобус убил пешехода

Пешеход погиб под колесами автобуса неподалеку от Симферополя, сообщила в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

"Водитель автобуса "Фольксваген" совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в воскресенье.

Погиб мужчина, личность которого устанавливается. На вид ему 55-60 лет.

Три пешехода получили травмы на крымских дорогах за сутки.