Севастопольский теплоход сел на мель

Украинский теплоход «Корсунь» в воскресенье сел на мель при выходе из устья Старостамбульского в Дунай, 12 членов экипажа не пострадали, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Теплоход, владельцем которого является севастопольская компания «ГолдАэн Фиш», следовал из Молдовы в Турцию без груза

Судно подало сигнал «SOS», который принял Государственный морской спасательно-координационный центр Минтранссвязи (Одесса).

Загрязнения окружающей среды из-за ЧП не произошло.