Севастопольский теплоход сел на мель
09:40, 21 декабря 2009Крым
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Судно подало сигнал «SOS»
Украинский теплоход «Корсунь» в воскресенье сел на мель при выходе из устья Старостамбульского в Дунай, 12 членов экипажа не пострадали, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.
Теплоход, владельцем которого является севастопольская компания «ГолдАэн Фиш», следовал из Молдовы в Турцию без груза
Судно подало сигнал «SOS», который принял Государственный морской спасательно-координационный центр Минтранссвязи (Одесса).
Загрязнения окружающей среды из-за ЧП не произошло.
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