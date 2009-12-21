12 иностранцев не пустили в Крым

12 иностранных граждан, в основном - выходцев из Узбекистана, Казахстана, Армении, не пустили в эти выходные в Крым пограничники Азово-Черноморского регионального управления, сообщает пресс-служба ведомства.

"С приближением новогодних праздников всё больше иностранцев из числа потенциальных незаконных мигрантов желают попасть в Крым", - говорится в пресс-релизе.

В паспортах ряда иностранцев обнаружены поддельные дата-штампы Госпогранслужбы Украины. В декабре зафиксированы 8 таких случаев.