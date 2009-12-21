Жители шести крымских сел сидят в темноте
09:12, 21 декабря 2009Крым
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Населенные пункты обесточены из-за обледенения проводов
Шесть сел Крыма остаются без электроснабжения из-за обледенения и обрыва проводов, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
"6 населенных пунктов отключены от электроснабжения", - сказано в пресс-релизе.
Без света - три села Нижнегорского района, два села, относящиеся к зоне города Армянск, одно село в Красноперекопском районе.
12 бригад электриков проводят ремонтные работы.
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