Снег лишил света шесть сел в Крыму

Шесть сел Крыма остаются без электроснабжения из-за обледенения и обрыва проводов, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

"6 населенных пунктов отключены от электроснабжения", - сказано в пресс-релизе.

Без света - три села Нижнегорского района, два села, относящиеся к зоне города Армянск, одно село в Красноперекопском районе.

12 бригад электриков проводят ремонтные работы.