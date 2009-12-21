На крымских реках Крыма возможен подъем уровня воды

На реках Крыма сегодня возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, говорится в штормовом предупреждении пресс-службы крымского управления МЧС.

На территории автономии ожидаются сильные дожди, в горах – сильный снег.

В понедельник не исключено усиление скорости северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду (местами порывы – 25-30 м/с).

Проезд по дорогам Крыма свободен.