Анонсы на 21 декабря
11.00. Пресс-конференция «Дальнейшая судьба института «Крымкоммунпроект».
Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации.
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12.00. Пресс-конференция депутатов фракции «Союз» в Верховном Совете Крыма.
Тема - требование партии к Совету министров Крыма отчитаться о выполнении плана антикризисных мероприятий на 2009 год на заседании крымского парламента.
Симферополь, ул. Павленко 15/72, офис крымской парторганизации.
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12.00. Пресс-конференция «Гражданский актив Крыма» составил «серый» список судей».
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106, информационный пресс-центр.
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12.00. Торжественное собрание, посвященное 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
Симферополь, Дом профсоюзов.
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12.00. Уничтожение контрафактной продукции.
Полигон ТБО Симферополя, район Каменки.
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14.00. Брифинг заместителя председателя городской государственной администрации Севастополя Александра Климова.
Севастополь, ул. Ленина, 2, администрация, большой зал.
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15.00. Заседание коллегии Ленинской районной государственной администрации Севастополя.
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В Ялте планируется факельное шествие ко дню рождения Сталина.
Возможны изменения!