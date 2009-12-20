Анонсы на 21 декабря

11.00. Пресс-конференция «Дальнейшая судьба института «Крымкоммунпроект». Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации. *** 12.00. Пресс-конференция депутатов фракции «Союз» в Верховном Совете Крыма. Тема - требование партии к Совету министров Крыма отчитаться о выполнении плана антикризисных мероприятий на 2009 год на заседании крымского парламента. Симферополь, ул. Павленко 15/72, офис крымской парторганизации. *** 12.00. Пресс-конференция «Гражданский актив Крыма» составил «серый» список судей». Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106, информационный пресс-центр. *** 12.00. Торжественное собрание, посвященное 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Симферополь, Дом профсоюзов. *** 12.00. Уничтожение контрафактной продукции. Полигон ТБО Симферополя, район Каменки. *** 14.00. Брифинг заместителя председателя городской государственной администрации Севастополя Александра Климова. Севастополь, ул. Ленина, 2, администрация, большой зал. *** 15.00. Заседание коллегии Ленинской районной государственной администрации Севастополя. *** В Ялте планируется факельное шествие ко дню рождения Сталина. Возможны изменения!

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