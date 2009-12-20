Анонсы на 21 декабря

17:17, 20 декабря 2009
Крым
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11.00. Пресс-конференция «Дальнейшая судьба института «Крымкоммунпроект».

Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации.

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12.00. Пресс-конференция депутатов фракции «Союз» в Верховном Совете Крыма.

Тема - требование партии к Совету министров Крыма отчитаться о выполнении плана антикризисных мероприятий на 2009 год на заседании крымского парламента.

Симферополь, ул. Павленко 15/72, офис крымской парторганизации.

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12.00. Пресс-конференция «Гражданский актив Крыма» составил «серый» список судей».

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106, информационный пресс-центр.

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12.00. Торжественное собрание, посвященное 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.

Симферополь, Дом профсоюзов.

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12.00. Уничтожение контрафактной продукции.

Полигон ТБО Симферополя, район Каменки.

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14.00. Брифинг заместителя председателя городской государственной администрации Севастополя Александра Климова.

Севастополь, ул. Ленина, 2, администрация, большой зал.

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15.00. Заседание коллегии Ленинской районной государственной администрации Севастополя.

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В Ялте планируется факельное шествие ко дню рождения Сталина.

Возможны изменения!

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