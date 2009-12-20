Двое детей отравились газом

Две девочки и молодая женщина доставлены в больницы Крыма с отравлением угарным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастные случаи произошли в поселке городского типа Ленино и городе Феодосия.

Двадцатисемилетняя женщина и ее восьмилетняя дочь пострадали из-за нарушения правил эксплуатации печи отопления. Они госпитализированы в больницу с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени».

В Феодосии отравилась трехлетняя девочка. Состояние ребенка оценивается врачами как средней степени тяжести.