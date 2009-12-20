Машина с пятью людьми сорвалась с обрыва в Ялте
11:15, 20 декабря 2009Крым
1
Есть раненые
Два жителя Крыма получили травмы в результате падения автомобиля с обрыва на горной дороге в районе Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«На трассе Ялта-Бахчисарай сорвался с обрыва автомобиль «Шевроле», - отметили в МЧС.
Информация о происшествии поступила в 22.00 субботы.
В машине находились пятеро человек, из них пострадали двое - молодые мужчины из Ялты. Один получил травму позвоночника и ушиб головы, у второго поломана рука.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили автомобиль в овраге приблизительно в 20-ти метрах от дороги. Они оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировали их к дороге, где передали врачам «скорой помощи».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter