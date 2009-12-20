Машина с пятью людьми сорвалась с обрыва в Ялте

Два жителя Крыма получили травмы в результате падения автомобиля с обрыва на горной дороге в районе Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«На трассе Ялта-Бахчисарай сорвался с обрыва автомобиль «Шевроле», - отметили в МЧС.

Информация о происшествии поступила в 22.00 субботы.

В машине находились пятеро человек, из них пострадали двое - молодые мужчины из Ялты. Один получил травму позвоночника и ушиб головы, у второго поломана рука.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили автомобиль в овраге приблизительно в 20-ти метрах от дороги. Они оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуировали их к дороге, где передали врачам «скорой помощи».