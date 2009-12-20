В Крыму сожгли чучело Саакашвили (фото)

Активисты Крымского объединения студенческих советов, протестуя против сноса "Мемориала славы" в Кутаиси, сожгли чучело президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу возле генерального консульства России в Симферополе.

Как сообщают российские СМИ, два человека, в том числе - ребенок, погибли в результате работ по демонтажу монумента, который осуществляла частная компания.

Мемориал, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, был взорван, поскольку на его месте планируется построить здание для парламента Грузии, который решил частично перенести свою деятельность в Кутаиси.

По предварительным данным, причиной трагедии является нарушение правил безопасности. Виновные будут наказаны, обещает прокуратура.

Президент Грузии в связи с гибелью двух людей решил уволить губернатора региона Имерети, заявила пресс-спикер Саакашвили.

Фото Андрея Любимова /УНИАН/