ВУЗ Севастополя получит научные журналы СНГ

Севастопольский национальный технический университет в 2010 году получит бесплатную подписку к электронным полнотекстовым научным журналам по техническим специальностям, издаваемые на русском языке в СНГ, сообщил пресс-секретарь правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участниц Содружества Александр КАЛУГИН.

По его словам, такую возможность получат также другие технические ВУЗы из 9 стран СНГ.

В комплект для каждого ВУЗа будет входить 237 наименований журналов, издаваемых Российской академией наук, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами, коммерческими научными издательствами.

В частности, подписка будет включать в себя издания по автоматике и компьютерным технологиям, архитектуре и строительству, инженерии, информационным технологиям, машиностроению, металлургии, механике и технологии, приборостроению, радиотехнике и связи, строительству и архитектуре, транспорту, физике, химическим технологиям, экологии и энергетике.

Доступ к журналам будет осуществляться через Научную электронную библиотеку eLIBRARY.ru – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования.

2010 год объявлен в СНГ Годом науки и инноваций.