Сильный ветер повредил новогоднюю елку Севастополя
15:11, 19 декабря 2009Крым
0
Открытие перенесли
Открытие главной новогодней елки Севастополя перенесено, поскольку искусственное дерево в ночь с пятницы на субботу повредил сильный ветер, сообщила пресс-служба городской администрации.
Ветер сбросил верхушку и погнул конструкции.
С пятницы в Севастополе объявлено штормовое предупреждение.
Дерево демонтировали для его последующего восстановления.
Новогоднюю елку планировали открыть днем в субботу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter