Сильный ветер повредил новогоднюю елку Севастополя

Открытие перенесли

Открытие главной новогодней елки Севастополя перенесено, поскольку искусственное дерево в ночь с пятницы на субботу повредил сильный ветер, сообщила пресс-служба городской администрации. Ветер сбросил верхушку и погнул конструкции. С пятницы в Севастополе объявлено штормовое предупреждение. Дерево демонтировали для его последующего восстановления. Новогоднюю елку планировали открыть днем в субботу.

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