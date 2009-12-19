Сильный ветер повредил новогоднюю елку Севастополя

15:11, 19 декабря 2009
Крым
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Открытие перенесли

Открытие главной новогодней елки Севастополя перенесено, поскольку искусственное дерево в ночь с пятницы на субботу повредил сильный ветер, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ветер сбросил верхушку и погнул конструкции.

С пятницы в Севастополе объявлено штормовое предупреждение.

Дерево демонтировали для его последующего восстановления.

Новогоднюю елку планировали открыть днем в субботу.

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