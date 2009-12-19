Ющенко: сдача нацинтересов начнется с вечного пребывания ЧФ

Президент Украины и кандидат на пост главы страны Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сдача национальных интересов начнется с вечного пребывания Черноморского флота России в Крыму, невыгодных газовых соглашений и отказа от НАТО, сообщает его штаб.

«Это приведет нас к экономическому рабству», - отметил кандидат в президенты.

«Откуда начнется капитуляция - не так важно. Но заберут энергетическую независимость, потом - экономическую, транзитную и политическую», - сказал он.

Президент отметил, что без национальной консолидации не будет экономического роста в Украине. «У нас есть государство, теперь нужно создать нацию, а значит - создать ответственного гражданина. Как строить дом, когда семьи нет?», - заявил ЮЩЕНКО.

Он считает, что между востоком и западом Украины нет противоречий. «Разновидности - очевидно есть, но это не противоречия», - сказал президент.

«А как должно быть, когда одна часть страны 300 лет находилась под одной империей, а вторая часть - под тремя, четырьмя и больше империями. Как здесь не иметь определенных особенностей?», - добавил ЮЩЕНКО.