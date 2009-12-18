Выборы профинансированы менее чем на 1%

Подготовка и проведение выборов Президента Украины профинансированы менее чем на 0,6%, говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что средства на подготовку и проведение выборов по закону должны быть перечислены на третий день после начала избирательной кампании, то есть - до 22 октября 2009 года.

По состоянию на 18 декабря подготовка к выборам профинансирована Государственным казначейством в сумме 1 млн. 90 тыс. 500 грн. (лишь на расходы Центральной избирательной комиссии), что составляет 0,6%.

ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что всего на 2009 год на проведение президентских выборов из государственного бюджета должно быть выделено 712 млн. 157 тыс. 100 грн. На нужды ЦИК – 50 млн. 377 тыс. 900 грн., на нужды окружных избирательных комиссий – 35 млн. 277 тыс. 840 грн., на нужды участковых избирательных комиссий – 109 млн. 528 тыс. 630 грн.

Он отметил, что ЦИК утвердила единую смету расходов окружных избирательных комиссий в сумме 144 млн. 806 тыс. 435 грн.

ОХЕНДОВСКИЙ подчеркнул: ситуация осложняется тем, что 31 декабря заканчивается бюджетный год, и все бюджетные расходы и назначения утратят силу.

ЦИК просит Кабинет министров обратить внимание на недопустимость промедления с финансированием проведения выборов со стороны Министерства финансов и Государственного казначейства.

ЦИК направит постановление Президенту, Кабмину, Верховной Раде, Госказначейству, Минфину.