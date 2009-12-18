Студию русского драмтеатра лишили лицензии
19:00, 18 декабря 2009Крым
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Подробности у минобраза
Лицензия по специальности "актерское искусство" республиканского высшего учебного заведения "Школа-студия при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького" аннулирована, сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.
Учебные заведения лишают лицензий, если они не отчислили студентов, которые в прошлом году поступили в ВУЗы с нарушениями.
"Шестеро человек были зачтены (в школу-студию) без сертификатов. Как объясняют руководители ВУЗа, зачисления проводилось на основании разрешения Министерства культуры и искусств Крыма", - отмечают в Минобразования.
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