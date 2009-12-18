Австрия вернула Крыму вывезенные в войну предметы искусства

Австрия передала Украине коллекцию вывезенных во время Второй мировой войны предметов декоративно-прикладного искусства народов Крыма, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Возвращены культурные ценности крымских татар и караимов. Это - текстильные изделия: платки, ремни, сумки, драпировки, подвязки. Большинство из них изготовлены из бархата и обшиты золотыми нитками.

В соответствии с достигнутыми с австрийской стороной договоренностями Министерство культуры и туризма Украины передаст коллекцию на постоянное хранение в Бахчисарайский историко-культурный заповедник.