Севастопольцам продлили карантин

Карантин в школах, училищах, вузах, во внешкольных учебных заведениях Севастополя продлен до 25 декабря - такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

Карантин в Севастополе объявляли с 11 до 20 декабря.

Кроме того, должны быть ужесточены требования к исполнению противоэпидемического режима в школах-интернатах, детсадах и детских домах.

В Севастополе со дня проведения ежедневного мониторинга - 30 ноября - ОРВИ заболели 19 тысяч 997 человек (из них 401 человек - гриппом). Зарегистрированы 5 смертей.