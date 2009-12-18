Севастопольцам продлили карантин
18:12, 18 декабря 2009Крым
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В школах, училищах, вузах...
Карантин в школах, училищах, вузах, во внешкольных учебных заведениях Севастополя продлен до 25 декабря - такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.
Карантин в Севастополе объявляли с 11 до 20 декабря.
Кроме того, должны быть ужесточены требования к исполнению противоэпидемического режима в школах-интернатах, детсадах и детских домах.
В Севастополе со дня проведения ежедневного мониторинга - 30 ноября - ОРВИ заболели 19 тысяч 997 человек (из них 401 человек - гриппом). Зарегистрированы 5 смертей.
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