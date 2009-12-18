Глава Минюста грозит депутату судом из-за недвижимости в Крыму

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК называет клеветой информацию о присвоении им недвижимости в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.

“Возмущен заведомо лживым заявлением народного депутата Украины Виктории ДЕМЬЯНЧУК, которое содержится в обнародованном 18 декабря в Верховной Раде ее запросе к первому заместителю министра внутренних дел и генеральному прокурору”, - заявляет ОНИЩУК.

Парламент направил запрос депутата ДЕМЬЯНЧУК (фракция Компартии) о привлечении к уголовной ответственности министра юстиции. ДЕМЬЯНЧУК обвинила ОНИЩУКА в “преступных деяниях, направленных на присвоение недвижимого имущества в Форосе”.

Министр обещает судиться с депутатом. “Автор будет привлечен к судебной ответственности и будет вынужден признать клеветнический характер заявления”, - заявил глава Минюста.

ОНИЩУК отмечает, что “готов в открытом судебном процессе опровергнуть обнародованные ДЕМЬЯНЧУК „фантазии”.