Простуда закрыла 117 школ Крыма

117 из 580-ти общеобразовательных школ Крыма, которые находится на контроле санэпидемстанции, закрыты на профилактические мероприятия в связи с увеличением числа учеников, заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Акцент идет по Евпаторийскому и Бахчисарайскому регионам. Введены ограничительные мероприятия», - сказала УНИАН сотрудница крымской СЭС.

Школы и кружки Евпатории закрыли на недельный карантин с сегодняшнего дня.

«Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям», - сообщила УНИАН руководитель пресс-службы исполнительного комитета Евпаторийского городского совета Елена ГАРМАШОВА.

Детские сады города работают. «Там заболеваемость меньше, чем в школах», - отметила ГАРМАШОВА.