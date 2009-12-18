Севастопольским детям-инвалидам подарят «новогоднюю сказку»

Благотворительная акция "Новогодняя сказка" для детей-инвалидов Севастополя пройдет с 19 декабря по 14 января, сообщает организационный комитет.

"По городу будут установлены урны для сбора средств. На собранные деньги закупят подарки для детей и организуют праздник", - говорят организаторы.

По информации городского детского фонда, в Севастополе проживают около тысячи детей-инвалидов. Ежегодно фонд поздравляет порядка 300 детей на городской новогодней елке. В этом году общественная организация "Севастопольский молодежный актив" планирует поздравить детей-инвалидов сельской зоны, не могущих приехать на елку. Их около 150 человек.

Акция стартует 19 декабря вместе с открытием елки на площади Нахимова.