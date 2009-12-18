Российские контрразведчики ушли из Севастополя

Сотрудники Федеральной службы безопасности, работающие на Черноморском флоте Российской Федерации, покинули территорию Украины, подверждает руководитель украинской спецслужбы Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Как и было договорено с нашими российскими коллегами, все 19 сотрудников ФСБ до 13 декабря покинули территорию Украины", - сказал председатель Службы безопасности в интервью газете "День".

"Сегодня в Севастополе достаточно сил СБУ, чтобы обеспечить безопасность и украинских, и российских моряков", - добавил НАЛИВАЙЧЕНКО.

Шеф СБУ летом заявил, что 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью, должны будут покинуть территорию Украины. Они находились в Крыму в соответствии с отдельным пунктом договора о базировании ЧФ РФ и обеспечивали безопасность российских моряков.