Ющенко дал орден двум милиционерам Крыма
13:45, 18 декабря 2009Крым
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|Виктор Ющенко
"За существенный личный вклад в борьбу с преступностью, укрепление законности и правопорядка, безукоризненное выполнение служебного долга, высокий профессионализм" орден "За заслуги" III степени получил заместитель начальника управления крымской милиции полковник милиции Богдан НАНКИН, орден "За мужество" III степени – старший участковый инспектор Симферопольского райотдела милиции майор Сергей ЛЕВАКИН.
Кроме того, начальнику милиции Севастополя генерал-майору Валерию ПЕТУХОВУ просвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины".
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