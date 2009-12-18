Ющенко дал орден двум милиционерам Крыма

13:45, 18 декабря 2009
Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня милиции наградил орденами двух крымских правоохранителей. 

"За существенный личный вклад в борьбу с преступностью, укрепление законности и правопорядка, безукоризненное выполнение служебного долга, высокий профессионализм" орден "За заслуги" III степени получил заместитель начальника управления крымской милиции полковник милиции Богдан НАНКИН, орден "За мужество" III степени – старший участковый инспектор Симферопольского райотдела милиции майор Сергей ЛЕВАКИН. 

Кроме того, начальнику милиции Севастополя генерал-майору Валерию ПЕТУХОВУ просвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

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