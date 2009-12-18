Ющенко дал орден двум милиционерам Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня милиции наградил орденами двух крымских правоохранителей. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по случаю Дня милиции наградил орденами двух крымских правоохранителей. "За существенный личный вклад в борьбу с преступностью, укрепление законности и правопорядка, безукоризненное выполнение служебного долга, высокий профессионализм" орден "За заслуги" III степени получил заместитель начальника управления крымской милиции полковник милиции Богдан НАНКИН, орден "За мужество" III степени – старший участковый инспектор Симферопольского райотдела милиции майор Сергей ЛЕВАКИН. Кроме того, начальнику милиции Севастополя генерал-майору Валерию ПЕТУХОВУ просвоено почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter