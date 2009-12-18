20 поездов добавили в Крым на праздники

Изучение спроса продолжается

16 дополнительных поездов пустят в крымском направлении во время новогодних и рождественских праздников железные дороги Украины, 4 - российские железнодорожники, сообщает "Укрзализныця". Таковы данные на 18 декабря. Приднепровская железная дорога назначила 11 дополнительных поездов, Юго-Западная - 2, Южная железная дорога - 3, "Российские железные дороги" - 4 поезда. Список тут

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