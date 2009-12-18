26% украинцев готовы поддержать Януковича, 19% – Тимошенко

26,3% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента Украины, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией TNS.

Второе место занимает лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, за нее готовы проголосовать 18,6% избирателей.

Сергея ТИГИПКО готовы поддержать 5,6% опрошенных, Виктора ЮЩЕНКО – 4,2%, Арсения ЯЦЕНЮКА – 4,1%, Владимира ЛИТВИНА – 3,1%, Петра СИМОНЕНКО – 2,3%, Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,2%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,1%.

Все остальные кандидаты набирают меньше 1% поддержки избирателей.

Против всех собираются проголосовать 7,8% опрошенных, не собираются голосовать – 6,1%, не определились – 18,8%.

Опрос проводился с 7 по 14 декабря, опрошены 1200 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.