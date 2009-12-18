Работник администрации Севастополя задержан при получении взятки

Главный инспектор сектора морской акватории Севастопольской городской государственной администрации задержан при получении 1,5 тысяч долларов взятки, сообщила пресс-служба милиции города.

Деньги чиновник требовал у представителя общества с ограниченной ответственностью, занимающегося работами по очистке морского дна в рамках реализации общегосударственной программы комплексной экоочистки акватории моря возле Севастополя.

Для проведения работ по подъему затонувших кораблей, металлоконструкций, обрывков кабелей связи и прочего мусора предприятию требовалось согласование технических условий в секторе морской акватории администрации.

Чиновник задержан с поличным в служебном кабинете.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение".

Оперативно-следственная группа - сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и прокуратуры - устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности работника администрации.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.