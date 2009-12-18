Сход русских Крыма пройдет в субботу

Всекрымский сход русского народа запланирован на субботу в Симферополе.

"Ожидается, что сход будет самым массовым мероприятием русских людей Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы Русской общины Крыма.

По данным организаторов, в акции планируется участие около 10 тысяч активистов.

"Мероприятие организовано общественным движением "Русское Единство". На сходе будет обнародован манифест движения и заявлено о социально-экономической программе "Подъем Крыма!", - отметила Русская община.

Колонна активистов пройдет от штаб-квартиры общины на улице Карла Либкнехта по центральным улицам Симферополя до площади Ленина.