19 сел Крыма остались без света

19 населенных пунктов Крыма остаются без света из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов электрических сетей, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В ремонте электросетей задействованы 16 бригад РЭС и 18 единиц техники.

Накануне во второй половине дня без света остались 25 населенных пунктов Крыма. К утру пятницы пять сел и ряд улиц города Красноперекопск подключили к электроснабжению.

«Остаются обесточенными 19 населенных пунктов, из них 4 – частично», – отметили в МЧС.