19 сел Крыма остались без света
10:52, 18 декабря 2009Крым
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«Ледяной апокалипсис»
19 населенных пунктов Крыма остаются без света из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов электрических сетей, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В ремонте электросетей задействованы 16 бригад РЭС и 18 единиц техники.
Накануне во второй половине дня без света остались 25 населенных пунктов Крыма. К утру пятницы пять сел и ряд улиц города Красноперекопск подключили к электроснабжению.
«Остаются обесточенными 19 населенных пунктов, из них 4 – частично», – отметили в МЧС.
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