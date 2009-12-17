Еженедельник “Комментарии:” определил 20 крупнейших достижений Украины в 2009 году.

В частности, достижением в законодательстве еженедельник называет вступление в силу Закона Украины «Об акционерных обществах». Одна из главных идей нового закона - защита прав миноритарных акционеров (в первую очередь тысяч украинцев, которые стали совладельцами предприятий в результате ваучерной приватизации). Этому способствуют нормы, которые устанавливают прозрачные правила перераспределения собственности внутри акционерного общества.

В борьбе с коррупцией – приговор суда в отношении первого крупного мэра-взяточника.

“Комментарии:” напоминают, что мэр г. Балаклеи Харьковской области Александр КИЯНИЧЕНКО, по утверждению МВД, вымогал от предпринимателя 250 тыс. дол. (1,7 млн. грн.) за выделение земельных участков под жилищное строительство и для ведения сельского хозяйства. Его задержали в конце января при передаче первой части взятки в сумме 900 тыс. грн. В начале октября областной апелляционный суд осудил его к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В целом же, сотрудники УБОП и департамента госслужбы борьбы с экономической преступностью МВД Украины за 11 месяцев 2009 года раскрыли 270 случаев взяточничества с суммой взятки выше 30 тыс. грн.

Социальная политика - рождаемость опередила смертность сразу в пяти регионах.

Так, по состоянию на декабрь в пяти регионах рождаемость опережает смертность. За одиннадцать месяцев 2009 года такие показатели зафиксированы в Волынской (на 6,09%), Закарпатской (на 15,64%), Ивано-Франковской (на 0,02%), Ривненской (на 14%) областях и в Киеве (на 13,54%). (Предварительные данные Минюста.) И хотя в целом по стране смертность, как и раньше, превышает рождаемость, и разрыв между этими двумя величинами постепенно уменьшается. На протяжении 2004–2005 годов это соотношение составляло 1 к 1,7, а по итогам этого года есть все шансы выйти на показатель 1 к 1,25.

Образование - усилены требования к аккредитации высших учебных заведений.

Кабинет министров утвердил изменения в Положение «Об аккредитации высших учебных заведений, направлениях подготовки и специальностях в учебных заведениях».

Отныне, вуз может получить IV уровень аккредитации, если не менее двух третей направлений подготовки по специальностям вуза аккредитованы по образовательно-квалификационному уровню «магистр». Кроме того, в вузе за последние пять лет должны быть изданы учебники с грифом МОН авторства не менее 20% от общего количества научно-педагогического состава учебного заведения. Количество научных статей, монографий, патентов или свидетельств об авторских правах должно составлять не менее 50% от общего количества научно-педагогического состава. В учебном заведении должна работать аспирантура из трех и более специальностей и не менее чем по трем специальностям должен быть создан специализированный ученый совет. Министерство образования и науки рассчитывает, что эти нормы позволят избавиться от как минимум трети вузов, где качество образования остается низким.

Медицина - новый способ лечения младенцев от вродженных пороков сердца.

Врачи Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины изобрели и применили методику, суть которой заключается в использовании пуповинной, а не донорской крови во время кардиохирургической операции. Это позволяет уберечь ослабленного болезнью малыша от возможных инфекций, которые попали бы от донора, или негативных реакций в случае несовместимости с донорской кровью.

Наука - пяти украинским университетам присвоен статус опытных.

Это - национальные университеты «Киево-Могилянская академия» и «Острожская академия», Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Все они получат дополнительное финансирование на развитие материально-технической базы, создание научно-учебных центров, повышение вдвое заработной платы научных и научно-педагогических кадров.

Технологии - детальное изображение атома.

Ученые из Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» первыми в мире получили детальное изображение атома. Они разработали специальную методику, которая позволила многократно увеличить разрешение электронного микроскопа. До этого все фотографии, которые делали другие ученые в мире, были размытыми, отмечают «Комментарии:».

Внешняя торговля - отрицательное сальдо внешнеторгового баланса уменьшилось в десять раз.

По данным Госкомстата, за девять месяцев этого года отрицательное сальдо составило чуть больше 1 млрд. долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 10,2 млрд. долларов.

По прогнозам экспертов на следующий год, сальдо внешней торговли товарами и услугами может стать положительным, составив около 1,5 млрд. долларов, отмечает еженедельник.

Металлургия - металлурги нашли общий язык.

Кризисный год сделал почти невозможное: если не помирил, то по крайней мере заставил всех основных участников украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) предпринять шаг друг навстречу другу, считают «Комментарии:». Компромисс между традиционно конфликтующими владельцами рудодобывающих и сталеплавильных предприятий, а также меморандум между ними и правительством позволил отечественному ГМК сохранить конкурентоспособность на мировой арене и расширить рынки сбыта продукции. Конкурентоспособная цена на металл позволила украинским предприятиям снова выйти на рынок крупнейшего производителя стали в мире — Китая (в первый раз с 2005 года), туда же пошел и избыток рудного сырья на внутреннем рынке.

Оборонная промышленность – самый крупный военный контракт.

Украина подписала с Ираком договор о поставках военной техники на сумму более 550 млн. дол. Это самый крупный контракт за годы независимости Украины. На протяжении трех-трех с половиной лет Украина поставит в Ирак свыше 400 бронетранспортеров БТР-4, десять самолетов Ан-32, а также будет предоставлять услуги по ремонту и модернизации авиационной техники.

Инвестиции - рост прямых иностранных инвестиций.

Инвестиционный всплеск пришелся на второй квартал нынешнего года. По данным Госкомстата, объем вложений нерезидентов в украинскую экономику в этот период увеличился вдвое, по сравнению с «мертвым сезоном» января-марта. Начиная с лета, наблюдался хоть и не значительный, но стабильный рост объемов иностранных инвестиций. Если по итогам шести месяцев объем прямых иностранных инвестиций вырос на 6,6%, то по итогам девяти месяцев - на 8,3% и на 1 октября составлял 38 млн. 591,6 долларов.

Газоснабжение - устранение газовых посредников.

По мнению еженедельника, самым громким достижением 2009 года для газовой промышленности стал отказ от привлечения компании-посредника RUE в организации импорта газа. Это позволило «Нафтогазу Украины» меньше чем за год создать ГП «Укравтогаз», ГП «Нафтогазмережи» и начать принятие на свой баланс дюжины государственных ТЭЦ. Главный позитив этих реформ — увеличение капитала госмонополии, что даст ей дополнительную стабильность и возможность привлекать кредиты.

Энергосбережение - Украина воспользовалась возможностями Киотского протокола, продав Японии и Испании свои квоты на выбросы парниковых газов.

В марте 2009 года Украина подписала договор с Японией о продаже 30 млн. единиц выбросов углекислого газа. По информации Национального агентства экологических инвестиций, сегодня на валютных счетах Госказначейства находится 290 млн. евро, полученных от этого соглашения. В конце ноября Кабмин одобрил продажу 3 млн. единиц выбросов Испании. Правительство ожидает получить от этого соглашения от 25 до 30 млн. евро, поступление которых ожидается в конце декабря.

Авиапромышленность - военно-транспортный самолет Ан-32 стал «хитом» оружейных соглашений.

15 июня в Нью-Дели украинский госпосредник, компания «Спецтехноэкспорт» и Министерство обороны Индии подписали контракт на общую сумму 397,7 млн. дол. на капитальный ремонт, переоборудование и продление ресурса 105 самолетов Ан-32 индийских ВВС. Сейчас в эксплуатации ВВС Индии крупнейший парк самолетов Ан-32, поставка которых в эту страну осуществлялась в начале 1980 г.

Другим весомым подспорьем для отрасли должно стать выполнение контракта на строительство и поставку шести самолетов Ан-32 в Ирак на сумму свыше 80 млн. дол.

Космос - подтвержден статус космического государства.

На международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября в Республике Корея, научно-техническим прорывом 2009 года признали международный космический проект «Морской старт», в котором принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов. Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год.

Сельское хозяйство - аграрная отрасль оказалась намного более устойчивой к негативным процессам в экономике, чем ожидалось.

На протяжении 2009 года сельское хозяйство было фактором макроэкономической стабилизации, оставаясь единственным из секторов, который демонстрировал стабильный рост. Положительная динамика прироста валовой продукции в зависимости от месяца колебалась в пределах от 0,1 до 3,8%. Зерновые и масличные культуры экспортировались рекордными темпами, а география внешних рынков расширялась, в частности, начались поставки в Японию и Корею, отмечают «Комментарии:».

Бюджет - местные бюджеты станут независимыми.

2009 год ознаменовался началом масштабного процесса пересмотра межбюджетных отношений. Суть бюджетной реформы сводится к двум главным положениям. Во-первых, прямая верстка сельских и поселковых бюджетов (их должен утверждать парламент). Это избавит руководство малых населенных пунктов от необходимости выступать в роли просителей денег у области. Во-вторых, это зачисление в местные бюджеты части налоговых поступлений, которые сейчас направляются в государственный бюджет. При этом на местную казну возлагаются дополнительные обязанности по финансированию расходных статей.

Церковь - православные церкви начали диалог.

В первый раз за все время раскола в украинском православии УПЦ МП и УПЦ КП начали официальные переговоры. 9 сентября синод УПЦ МП решил создать рабочую группу для подготовки диалога с УПЦ КП. И уже 2 октября состоялась первая официальная встреча рабочих групп, сформированных синодами двух церквей.

Интернет - количество пользователей Интернета за год увеличилось более чем на полтора миллиона человек.

В соответствии с результатами исследования, проведенного компанией GFK Ukraine, количество граждан, охваченных Всемирной паутиной, осенью 2009 года было 8,25 млн. уникальных пользователей. Это на 1,613 млн. больше аналогичного показателя осени-2008. По итогам 2007 года количество пользователей составляло 6,3 млн., увеличившись за год на 400 тыс. чел. До этого показатели прироста были еще меньше – в среднем 150–250 тыс. в год.

Арт-рынок - НДС и пошлины на ввоз в Украину культурных ценностей будут отменены.

Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей разработала законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей». Это один из немногих случаев, когда инициатива в области культурной политики встретила однозначное одобрение чиновников, экспертов и представителей культурной среды, отмечает еженедельник «Комментарии:».

До сих пор граждане, которые ввозят в Украину предметы искусства для личного пользования или передачи музеям, обязаны платить НДС от их стоимости, а также пошлины. В законопроекте предусматривается отменить уплату НДС, а также других налогов и пошлин на ввоз в страну культурных ценностей.

Спорт - победы в боксе, дзюдо и фехтовании.

Женская сборная по фехтованию выиграла командное золото на чемпионате мира, который проходил в турецкой Анталии 30 сентября-8 октября. 27 августа в голландском Роттердаме на чемпионате мира по дзюдо первое для Украины золото в этом виде спорта завоевал Георгий ЗАНТАРАЯ. Виталий КЛИЧКО трижды защитил титул чемпиона по версии WBC. Владимир КЛИЧКО в 2009 году выиграл один бой - 20 июня - против Руслана ЧАГАЕВА. Этой победой Владимир одновременно защитил титулы чемпиона по версии IBF (седьмая защита), чемпиона по версии WBO (третья защита), чемпиона по версии IBO (седьмая защита).