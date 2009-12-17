Лучшего крымского Деда Мороза выберет Евпатория

Лучшего Деда Мороза Крыма выберут в субботу на республиканском фестивале-конкурсе в Евпатории.

«Фестиваль «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» проводится уже в пятый раз. Крымские Деды Морозы в канун Нового года собираются, чтобы померяться силами», – сообщил по телефону УНИАН директор евпаторийского центра досуга Виктор АРИХИН.

Праздник начнется с карнавального шествия по улицам Евпатории. Конкурс «белобородых старцев» пройдет на главной площади курортного города.

Лучшего крымского Деда Мороза-2010 определят жюри и зрители.

«Участники покажут визитную карточку, поиграют с детьми и взрослыми. Самое главное для Деда Мороза – умение общаться с публикой, радовать ее. Также будет оцениваться грим, парик, костюм», – сказал директор центра досуга.

За победу в конкурсе, как ожидается, будут бороться 14 команд.

Помимо лучшего Деда Мороза, Евпатория выберет первого и второго вице-Дедов Морозов, Снегурочку и Тигра, 2010 год – Год Тигра.

Зрителей будет развлекать трехметровый тигр. «Шьется специальный костюм, в субботу театр на ходулях покажет его публике», – уточнил АРИХИН.

19 декабря в Евпатории, как и во многих других городах Украины, откроют елку. «Зажигать ее будут пришельцы. Театры на ходулях, живой скульптуры и огня подготовили шоу», – сообщил директор центра досуга.